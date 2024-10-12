Почему у BRICS нет устава?

В Москве собрались министры финансов стран BRICS.Доля стран BRICS в мировой экономике- ВВП по ППС, уже почти на четверть превосходит долю стран G7- обрадовал собравшихся Силуанов, заодно предложив обсудить создание рейтингового агентства клуба, которое поможет увеличить взаимные инвестиции внутри его финансовой системы.
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