´Мой выбор - мое будущее´.

14 февраля 2024 года прошла встреча с молодыми избирателями нашего колледжа .Рассказать о новациях избирательного законодательства и едином дне голосования пришли начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского горисполкома Вероника Вильчик, прокурор города Бобруйска Александр Конецкий.
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