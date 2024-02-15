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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´Мой выбор - мое будущее´.

´Мой выбор - мое будущее´.

14 февраля 2024 года прошла встреча с молодыми избирателями нашего колледжа .Рассказать о новациях избирательного законодательства и едином дне голосования пришли начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского горисполкома Вероника Вильчик, прокурор города Бобруйска Александр Конецкий.

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