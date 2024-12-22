Завершилась благотворительная акция ´Елка добра´. Подарки получили воспитанники Каменской государственной вспомогательной шко...

Завершилась благотворительная акция ´Елка добра´. Подарки получили воспитанники Каменской государственной вспомогательной школы-интерната19 декабря 2024 года клирик храма иконы Божией Матери ´Иверская´ г.
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