Экс-жена Резо Гигинеишвили Оболенцева скрывает рождение ребенка от миллиардера

41-летняя светская львица Надежда Оболенцева стала мамой, как сообщает Telegram-канал «Антиглянец». Пока никаких подтверждений от самой женщины поклонники не получили, но в Сети уверены — она действительно родила от мужа-миллиардера.
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