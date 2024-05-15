Сотрудники полиции встретились с кадетами Оренбургского президентского кадетского училища

В рамках проводимых профориентационных мероприятий по отбору кандидатов для поступления в высшие учебные заведения МВД России в 2025 году, заместитель начальника Управления МВД России – начальник отдела по работе с личным составом МУ МВД России «Оренбургское» Андрей Курочкин и старший специалист отдела кадров Евгения Нищева встретились с кадетами Оренбургского президентского кадетского училища.