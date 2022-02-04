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Роман Старченко: «У кого из партнеров по «Барысу» хотел бы перенять способности? Ни у кого, все убогие»

Пресс-служба «Барыса» спросила у хоккеистов, какие способности они бы хотели перенять у одноклубников и почему.

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