«Россиян там ждут» Филиппины пока не популярны у россиян. Но почему это идеальное направление для отдыха зимой?

Российские туристы пока не открыли для себя Филиппины, а тем временем эта колоритная страна радостно встречает путешественников, проводит лояльную визовую политику и предлагает широкий выбор всевозможных приключений.
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