В Очере пьяный водитель устроил смертельное ДТП, пытаясь скрыться от полиции

В результате погони он врезался в грузовик.В Очере произошло ДТП, в котором погиб человек. 38-летний водитель иномарки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП у кафе на улице Ленина, а затем, пытаясь скрыться от полиции, устроил еще одну аварию.