Беженцами их назвать как-то язык не поворачивается – дали прозвище...

Вячеслав Дегтярев в статье и про беженцев он затронул которые в Россию прибыли.............. - они тоже не сахар............ - так что если комментируете этих тоже учитывайте.... мы то же в 90-х были беженцами из средней азии в нас то же стреляли только в отличии от них - прямой наводкой из пушек и пулемётов и так нас - русских приехавших на свою РОДИНУ - чиновники не принимали (ни помощи ничего) да ещё и упрекали что вас никто сдесь не ждали............... до сих пор с 90-х у большего количества наших русских соотечественниках нет гражданства, российских паспортов (а прибывшие с Украины имеют по три паспорта - ДНР, ЛНР, Украинский, Российский не считая загран паспортов итого по 6-ть паспортов, да ещё и финансовая и социальная поддержка), а сколько вернулось обратно????? и у детей и внуков та жа проблемма - многие просто стали Бомжами (а ехали специалисты с большой буквы)............... и где СПРАВЕДЛИВОСТЬ............................

Вячеслав Дегтярев а что у нас мало таких??? .. в статье и про беженцев он затронул которые в Россию прибыли.............. - они тоже не сахар............ - так что если комментируете этих тоже учитывайте.... мы то же в 90-х были беженцами из средней азии в нас то же стреляли только в отличии от них - прямой наводкой из пушек и пулемётов и так нас - русских приехавших на свою РОДИНУ - чиновники не принимали (ни помощи ничего) да ещё и упрекали что вас никто сдесь не ждали............... до сих пор с 90-х у большего количества наших русских соотечественниках нет гражданства, российских паспортов (а прибывшие с Украины имеют по три паспорта - ДНР, ЛНР, Украинский, Российский не считая загран паспортов итого по 6-ть паспортов, да ещё и финансовая и социальная поддержка), а сколько вернулось обратно????? и у детей и внуков та жа проблемма - многие просто стали Бомжами (а ехали специалисты с большой буквы)............... и где СПРАВЕДЛИВОСТЬ............................