Компании Челябинской области поддерживают экологические инициативы

В регионе растет интерес к корпоративному волонтерству. В пресс-центре «Гранада Пресс» состоялась онлайн пресс-конференция, в рамках которой эксперты обсудили вклад бизнес-сообщества в развитие экологического волонтерства на Южном Урале.