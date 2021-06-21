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Компании Челябинской области поддерживают экологические инициативы

Компании Челябинской области поддерживают экологические инициативы

В регионе растет интерес к корпоративному волонтерству. В пресс-центре «Гранада Пресс» состоялась онлайн пресс-конференция, в рамках которой эксперты обсудили вклад бизнес-сообщества в развитие экологического волонтерства на Южном Урале.

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