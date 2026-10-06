Страна и люди
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Страна и люди

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Российский дрон сбил украинский аэростат с модулем Starlink

Российский дрон сбил украинский аэростат с модулем Starlink

https://tvzvezda.ru/news/2026106958-B76i6.html?utm_referrer=. Дроноводы Вооруженных сил России уничтожили украинский аэростат с модулем Starlink.

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