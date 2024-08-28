В энергопотреблении Дальнего Востока увидели признаки стремительного роста экономики

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) в первом квартале 2024 года продемонстрировал самый интенсивный рост потребления электроэнергии среди предприятий и бюджетного сектора, что может говорить о «стремительном экономическом росте» региона, считают аналитики АКРА.
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