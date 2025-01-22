Министр экономики ФРГ предостерег Европу от зависимости от энергоносителей США

Министр экономики Германии Роберт Хабек предостерег Европу от чрезмерной зависимости от американских энергоносителей и призвал страны Евросоюза держаться вместе в ответ на действия новой администрации президента США Дональда Трампа.
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