Печень под сырным соусом

Не буду расписывать, какая полезная печень, мне кажется, что всем об этом известно. Блюдо простое и очень вкусное - печень индейки, сливочный соус с плавленым сыром ТМ Hochland, много лука, обжаренного на топленом масле, и все это запекается в духовке.