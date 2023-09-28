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Поварёнок с лучшими рецептами

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Печень под сырным соусом

Печень под сырным соусом

Не буду расписывать, какая полезная печень, мне кажется, что всем об этом известно. Блюдо простое и очень вкусное - печень индейки, сливочный соус с плавленым сыром ТМ Hochland, много лука, обжаренного на топленом масле, и все это запекается в духовке.

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