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На Кубани пенсионер занял деньги под строительство дома русской книги и остался без жилья

На Кубани пенсионер занял деньги под строительство дома русской книги и остался без жилья

Пенсионер лишился жилого здания, подписав доверенность на реализацию имущества третьим лицам.О мошеннических действиях 68-летней пенсионер из станицы Ярославской сообщил в видеообращении председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

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