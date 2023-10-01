На Кубани пенсионер занял деньги под строительство дома русской книги и остался без жилья

Пенсионер лишился жилого здания, подписав доверенность на реализацию имущества третьим лицам.О мошеннических действиях 68-летней пенсионер из станицы Ярославской сообщил в видеообращении председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
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