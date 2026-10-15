Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (5:4).
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