День пожилого человека отметили в Криворожье и Никольской

В слободе Криворожье состоялся праздничный концерт «Возраст это не беда, это лучшие года». На нем присутствовали получатели социальных услуг отделения социального обслуживания №8, которых поздравили коллективы художественной самодеятельности местного дома культуры.
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