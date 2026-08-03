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Газета.ру

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РИА: запасы газа в хранилищах Европы упали до минимума за всю историю наблюдений

РИА: запасы газа в хранилищах Европы упали до минимума за всю историю наблюдений

Европа завершила еще один летний месяц с рекордно низкими запасами газа в подземных хранилищах. По состоянию на 1 августа уровень их заполненности составил 57,11%, что является самым низким показателем для этой даты за всю историю наблюдений, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE).

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