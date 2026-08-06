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Газета.ру

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Экономист Ахмадуллина: курс доллара превысит 80 рублей в сентябре

Экономист Ахмадуллина: курс доллара превысит 80 рублей в сентябре

В сентябре доллар будет стоить более 80 рублей, спрогнозировала для "Газеты.Ru" управляющий активами, кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Ирина Ахмадуллина.

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