Экономист Ахмадуллина: курс доллара превысит 80 рублей в сентябре

В сентябре доллар будет стоить более 80 рублей, спрогнозировала для "Газеты.Ru" управляющий активами, кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Ирина Ахмадуллина.
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