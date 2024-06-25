В загоревшемся офисном здании во Фрязине недавно выявили кучу нарушений

Проверка касалась состояния защитного сооружения гражданской обороны.В горящем девятиэтажном офисном здании в подмосковном Фрязино недавно проверяли состояние защитного сооружения гражданской обороны.
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