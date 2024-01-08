Apple позже большинства конкурентов выпустит решения с поддержкой искусствен...

Apple позже большинства конкурентов выпустит решения с поддержкой искусственного интеллектаПоследний квартал прошлого года для Apple станет пятым подряд периодом снижения выручки, если негативные прогнозы сбудутся, но текущий год таит для компании трудности, не только связанные с отсутствием явного прогресса в функциональных возможностях iPhone.
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