Гендиректор OpenAI и бывший главный дизайнер Apple ищут инвестиции для создания п...

Гендиректор OpenAI и бывший главный дизайнер Apple ищут инвестиции для создания персонального устройства на базе ИИГендиректор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) и бывший главный дизайнер продуктов Apple Джони Айв (Jony Ive, на фото) решили объединить усилия для разработки персонального устройства на базе искусственного интеллекта (ИИ), и сейчас занимаются поиском финансирования совместного проекта, сообщил ресурс The Information.