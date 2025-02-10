МВД: в 2024 году от колл-центров пострадало 344 тысячи человек

В прошлом году количество граждан, ставших жертвами мошеннических колл-центров, достигло 344 тысяч. Чаще всего на уловки мошенников попадают люди среднего возраста, сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов изданию "Аргументы и факты".