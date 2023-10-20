Стратегия Stellaris скоро получит дополнение Astral Planes Космическая масштабная стр...

Стратегия Stellaris скоро получит дополнение Astral PlanesКосмическая масштабная стратегия Stellaris от “Парадоксов” до конца года получит DLC Astral Planes, которое добавит в игру астральные разломы, реликвии и много чего другого.
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