Метро и паркинги могут задействовать под бомбоубежища в Казахстане

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов на брифинге в СЦК 19 октября заявил, что, в случае необходимости, в роли бомбоубежищ могут выступить паркинги и метро, по крайней мере, вопрос их приспособления под эти нужды сейчас прорабатывается, сообщает корреспондент Zakon.