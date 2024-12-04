Продажи новых легковых автомобилей в России за месяц упали на 30%

Такой спад связывают с повышением ставки ЦБ и высоким спросом в предыдущие месяцы Российский рынок новых легковых автомобилей показал отрицательную динамику в ноябре: продажи упали почти на 30% относительно прошлого месяца.
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