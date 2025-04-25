РБК: бывший санаторий Рината Ахметова в Крыму перешел государству

Расположенный в Ялте санаторно-курортный оздоровительный комплекс «Ай-Даниль», ранее принадлежавший украинскому олигарху Ринату Ахметову, стал собственностью государства, сообщает РБК со ссылкой на данные Единого госреестра недвижимости.
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