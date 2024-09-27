Политнавигатор С 01.10.2024 на украинцев собираются повесить новое налоговое ярмо. Аргументация у властей такая: ввиду колоссальной нехватки средств на ВСУ – платить должен каждый.
Зеленский добился: всё больше киевлян готовы пожить при «путинском режиме»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Катерина
Да у тебя, Лина, вся хохляндия - белая и пушистая, так с КЕМ мы воюем сегодня? Читала от руководителей наших новых регионов, что противостоящие на чистейшем РУССКОМ говорят...
Ответить
17 час.
Юрий Левченко
Я не понял! Мы их пожалеть должны?
Ответить
3 час.
Юрий Левченко
Что это за "новые территории"? Это исконно русские территории, подаренные евреями хохлам!
Ответить
3 час.
Свежие комментарии