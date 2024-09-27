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Зеленский добился: всё больше киевлян готовы пожить при «путинском режиме»

Зеленский добился: всё больше киевлян готовы пожить при «путинском режиме»

Политнавигатор С 01.10.2024 на украинцев собираются повесить новое налоговое ярмо. Аргументация у властей такая: ввиду колоссальной нехватки средств на ВСУ – платить должен каждый.

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Комментарии
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Катерина
Да  у  тебя,  Лина,  вся   хохляндия -  белая  и  пушистая,  так  с КЕМ  мы  воюем   сегодня?  Читала от   руководителей  наших  новых  регионов,  что  противостоящие на  чистейшем   РУССКОМ  говорят...
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17 час.
Юрий Левченко
Я не понял! Мы их пожалеть должны?
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3 час.
Юрий Левченко
Что это за &quot;новые территории&quot;? Это исконно русские территории, подаренные евреями хохлам!
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3 час.

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