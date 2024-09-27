Бизнес не продается - Intel отказала Arm

Arm Holdings Plc обратилась к Intel Corp. с предложением о возможной покупке подразделения по производству чипов у испытывающей проблемы компании, но, по словам человека, непосредственно знакомого с этим вопросом, ей сказали, что бизнес не продается, передает Bloomberg.
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