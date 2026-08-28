Движение по маршрутам троллейбусов №2 «ДМЗ - Железнодорожный вокзал», №7 "ул. М. Ульяновой – ул. Шахтинская", №11 «ул.
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Движение по маршрутам троллейбусов №2 «ДМЗ - Железнодорожный вокзал», №7 "ул. М. Ульяновой – ул. Шахтинская", №11 «ул.
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