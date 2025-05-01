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Татар-информ

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В Татарстане пройдут культурные мероприятия в честь 80-й годовщины Победы

В Татарстане пройдут культурные мероприятия в честь 80-й годовщины Победы

9 мая отмечается День Победы и 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В рамках празднования этой важной даты в течение года в учреждениях культуры по всему Татарстану проходят торжественные мероприятия, концерты, выставки, экскурсии, мастер-классы, литературно-патриотические беседы, литературные марафоны, встречи поколений, онлайн акции и марафоны, приуроченные к этой дате.

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