В Омской области назначили сроки начала охоты на боровую и водоплавающую дичь

Завтра в Омской области стартует весенний сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь. Охотники получат возможность охотиться на селезней уток, белолобых гусей, а также токующих самцов глухаря и тетерева, не забывая о вальдшнепе.
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