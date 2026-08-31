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Две сестры из Ростова нашли друг друга спустя 30 лет в Москве

Две сестры из Ростова нашли друг друга спустя 30 лет в Москве

Две женщины, 30 и 43 лет, встретились в столице и узнали друг в друге сестёр. О существовании родственницы младшая не догадывалась на протяжении трёх десятилетий, сообщает rostov.

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