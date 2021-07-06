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Автопортал 100.ks.ua

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На что обратить внимание при покупке б/у авто Dacia Logan 2005 - 2012 г.

На что обратить внимание при покупке б/у авто Dacia Logan 2005 - 2012 г.

Приобретение нового автомобиля – кропотливое дело. Что уж говорить о покупке старого б/у автомобиля. Как показывает практика, сегодня особым спросом пользуются подержанные авто, цена на которые в два, а то и три раза ниже, чем у новой модели.

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