На что обратить внимание при покупке б/у авто Dacia Logan 2005 - 2012 г.

Приобретение нового автомобиля – кропотливое дело. Что уж говорить о покупке старого б/у автомобиля. Как показывает практика, сегодня особым спросом пользуются подержанные авто, цена на которые в два, а то и три раза ниже, чем у новой модели.
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