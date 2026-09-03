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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Захарян был бы усилением для «Динамо». Для Арсена это возможность играть, а не сидеть на лавке». Дьяков о хавбеке «Сосьедада»

Виталий Дьяков считает, что полузащитник « Сосьедада » Арсен Захарян усилил бы «Динамо» в случае возвращения в московский клуб на правах аренды.

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