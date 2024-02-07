КХЛ. «Локомотив» против «Сибири»

Фонбет Чемпионат КХЛ Лада – Нефтехимик – 2:4 (0:2, 0:2, 2:0) Дата проведения 5 февраля, 18.00, «Лада-Арена» Онлайн матча Видео 0:1 – 14 Деа (Кашников) 0:2 – 19 Соколов (Митякин) 0:3 – 21 Селезнев (Сериков, Митякин) 0:4 – 22 Дергачев () 1:4 – 49 Джозефс (Космачук) 2:4 – 58 Куликов (Сафин, Березин) Вратари: Трушков 7/7, Подъяпольский 11/15 Долганов 27/29.
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