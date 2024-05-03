«Единая Россия» подготовила подарки для ветеранов Великой Отечественной войны

В Региональном отделении Партии собрали подарочные наборы и открытки для героев праздника. «Единая Россия» традиционно в преддверии Дня Победы поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны, представители партии навещают фронтовиков, организуют для них выступления творческих коллективов, вручают подарки.