«Единая Россия» подготовила подарки для ветеранов Великой Отечественной войны

В Региональном отделении Партии собрали подарочные наборы и открытки для героев праздника. «Единая Россия» традиционно в преддверии Дня Победы поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны, представители партии навещают фронтовиков, организуют для них выступления творческих коллективов, вручают подарки.
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