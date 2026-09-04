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Платье износилось — его резали на лоскуты: как нужда породила модный сегодня пэчворк

Платье износилось — его резали на лоскуты: как нужда породила модный сегодня пэчворк

Пэчворк (от англ. patchwork – «изделие из лоскутов») сегодня воспринимается как творческое хобби. Суть его состоит в том, чтобы из разноцветных кусочков ткани собирать одеяла, сумки, панно и даже одежду.

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