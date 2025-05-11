Певица Бейонсе снялась в корсетном боди и сетчатых колготках

Певица Бейонсе продемонстрировала фигуру в корсетном боди и сетчатых колготках. Знаменитость опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, сделанные во время ее тура «Cowboy Carter».
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