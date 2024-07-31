О том, что не случится никогда. О разумном управлении экономикой нашей страны

Юрий Ильинов

Quincy Institute: нужно пересмотреть взгляды на Россию РФ стремится не к прямой эскалации с НАТО, а к сделке с блоком, где учитывали бы ее озабоченности, утверждает материал на сайте Института Куинси (Quincy Institute for Responsible Statecraft). А военное столкновение не в интересах РФ. Да, Россия нанесла бы НАТО ущерб в обычной войне, но она почти наверняка потерпит сокрушительное поражение, если только не начнет применять ядерное оружие. НАТО имеет преимущество над Россией более чем в три раза по сухопутным войскам. Альянс имеет десятикратное преимущество по военным самолетам и большое качественное преимущество. На море НАТО, вероятно, устроит морскую блокаду российскому судоходству, ущерб от которой затмят текущие экономические санкции – утверждается в материале. Однако та же публикация допускает, что цели Москвы в украинском конфликте куда ближе к тому, что вполне публично заявляет Кремль, нежели к тому, как их видят противники, утверждающие, что после Украины РФ непременно нападет на государства НАТО. Последнее как раз маловероятно. За два десятилетия своего пребывания у власти Путин говорил и писал об интересах России с удивительной последовательностью, систематически отстаивая эти интересы способами, которые позволяют установить основу его внешнеполитической концепции. Россия в ее нынешнем воплощении, а также ее царские и советские предшественники не имели естественных границ. Таким образом, одной из ее главных стратегических целей было создание буферных зон против недружественных держав на западе или юге – говорится в разборе института. Утверждается, что «цель России состоит в том, чтобы не допустить интеграции постсоветских государств в западную орбиту для последующего создания оттуда угроз ей самой». Нет никаких доказательств того, что российское руководство стремится пересмотреть статус государств, которые уже входят в НАТО, в частности стран Балтии, Польши и Румынии. Москва последовательно отрицает какие-либо планы нападения на НАТО, и у нее нет никаких видимых причин для этого – говорится в аналитическом материале. В статье указано, что, не имея возможности противостоять западному альянсу в обычных вооружениях, Кремль будет сильнее полагаться на ядерное оружие. И учитывая, что нынешнее противостояние не имеет четкой разделительной линии, угроза его применения уже не умозрительна, как раньше.