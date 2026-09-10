Ротенберг о недопуске Валиевой: «Это несправедливость, дискриминация. Камила будет бороться, и все мы будем бороться за допуск»

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что нужно бороться за допуск российских фигуристов на соревнования.
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