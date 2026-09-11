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Политнавигатор

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Украинский офицер публично угрожает Зеленскому восстанием

Украинский офицер публично угрожает Зеленскому восстанием

Диктатор Владимир Зеленский играет с огнем, провоцируя свое свержение. Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, капитан артразведки и бывший крымчанин Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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