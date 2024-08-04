Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 517 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Шевцов
    Они голосуют за то, за что им платят...а платят им США, из нашей дани ежедневной!!! И чего вы ещё хотите от думарей??...В Кремле открыто ...
  • Maxim
    Однако, валите из Москвы, как Стерлигов.."В квартире выбил...
  • АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
    Кто этого хохлявого гомосека слушает. Сцыкун поцриот.Когда пиар пошёл ...

С августа контрактникам заплатят больше, а пенсии в России вырастут

С августа контрактникам заплатят больше, а пенсии в России вырастут

Рассказываем о поддержке пожилых людей, военных, и что делать с цифровым рублём.Россияне и иностранцы, которые с 1 августа по 31 декабря 2024 года заключат контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах России, получат уже не 195 тысяч как сейчас, а 400 тысяч рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх