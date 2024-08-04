С августа контрактникам заплатят больше, а пенсии в России вырастут

Рассказываем о поддержке пожилых людей, военных, и что делать с цифровым рублём.Россияне и иностранцы, которые с 1 августа по 31 декабря 2024 года заключат контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах России, получат уже не 195 тысяч как сейчас, а 400 тысяч рублей.