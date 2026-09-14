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Владимирские новости

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Прокурор вернул участок в Литвиново в муниципальную собственность

Прокурор вернул участок в Литвиново в муниципальную собственность

Участок площадью около 400 кв. м, на котором находятся сельская дорога и газопровод, вернут в муниципальную собственность по иску прокурора Владимирской области.

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