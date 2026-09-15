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Мировое обозрение

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Сводка СВО 16 сентября: Освобождена Ольховатка, бои за Краматорск, удары по кораблям ВСУ, Москва отвергла перемирие Трампа

Сводка СВО 16 сентября: Освобождена Ольховатка, бои за Краматорск, удары по кораблям ВСУ, Москва отвергла перемирие Трампа

Группировка «Север» взяла под контроль село Ольховатка в Купянском районе Харьковской области. Перед штурмом населённый пункт был блокирован со всех сторон, а остатки 129-й тяжёлой механизированной бригады ВСУ, оборонявшие село, получили предложение сдаться.

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