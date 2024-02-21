Gut: обнаружена важная роль кишечника в хронической обструктивной болезни легких

Исследование, проведенное Институтом столетия (Centenary Institute), Сиднейским технологическим университетом (University of Technology Sydney) и Медицинским исследовательским институтом Хантера (Hunter Medical Research Institute), показывает, что микробиом кишечника играет ключевую роль в развитии хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), открывая путь для новых терапевтических методов лечения.
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