Прокуроры представили в суде видеодоказательства по делу об аварии в Болдурештах

В суде Буюкан состоялось новое слушание по уголовному делу, в котором бывший примар коммуны Болдурешты Никанор Чокинэ обвиняется в нанесении смертельных травм 14-летнему подростку в феврале прошлого года.
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