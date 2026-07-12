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Подруга Фриске говорила об этом ещё семь лет назад: что нового она рассказала о Шепелеве

Подруга Фриске говорила об этом ещё семь лет назад: что нового она рассказала о Шепелеве

Летом 2026 года имя Жанны Фриске снова оказалось в центре внимания после новых публичных рассказов её подруги Екатерины Штерн.

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