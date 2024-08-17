Байден призвал не саботировать переговоры по урегулированию конфликта в Газе

США продолжат добиваться прекращения огня в секторе Газа и справедливого отношения к Израилю, однако призывают, чтобы все участники конфликта на Ближнем Востоке не пытались сорвать важный дипломатический процесс.
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