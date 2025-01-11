Действующий Уголовный кодекс Финляндии начинается словами: "Мы, Александр Третий, милостью Божьей, император и самодержец всея Руси, царь Польский, великий князь Финляндский.
Финская благодарность
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Полина ЭльАис
Август 1721 года стал памятным для России месяцем — в его последних числах победоносно завершилась продолжавшаяся 21 год Северная война. Начав ее с сокрушительного поражения, русские войска вскоре начали брать реванш, а затем к ним присоединился и созданный Петром I буквально «на лету» молодой флот. В итоге под угрозой полного разгрома Швеция согласилась на Ништадский мирный договор, по которому земли Прибалтики — Ингерманландия, Эстляндоия, Лифляндия и часть Карелии навечно переходили к России.
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4 час.
Aleksandr Sobolev
И? Еще раз - Россия никакую Прибалтику и тем более Финляндию не покупала!!! 😜 В Прибалтике России отошли части территорий современных Эстонии и Латвии! Литва - прибалтийская страна - в это число совсем не входила! А Финляндия возвращалась Швеции! А так же Россия выплатила компенсацию в 2 миллиона ефимок Швеции! КОМПЕНСАЦИЮ!!! 😜 Это есть Факт Исторический - документально подтвержденный подписанным договором! А некоторые тупые и необразованные дегенераты - все продолжают утверждать что Россия там что-то купила!!! КОМПЕНСАЦИЯ!! По сути репарации - выплатила Россия хоть и победила в войне! 😎
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4 час.
Aleksandr Sobolev
((Да Россия победила в войне! Но как победила...Европейские страны - чтобы не допустить огромного усиления России - стали поддерживать Швецию! В самой Швеции к власти пришли реваншисты! Но, Россия провела несколько успешных военных операций! Так что...если бы война - которая шла уже 21 год - еще продолжилась - Англия, Франция и прочие продолжали бы поддерживать Швецию а Россия хоть и обладала тогда сильными армией и флотом, но была истощена - то все бы стало для обоих сторон еще хуже! Поэтому этот мир был выгоден всем! От сюда - и территориальные уступки Швеции и возвращение Россией Финляндии и выплата компенсации!!! 😎 Не вывозил уже никто из сторон!!!
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3 час.
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