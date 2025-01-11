Финская благодарность

Полина ЭльАис Август 1721 года стал памятным для России месяцем — в его последних числах победоносно завершилась продолжавшаяся 21 год Северная война. Начав ее с сокрушительного поражения, русские войска вскоре начали брать реванш, а затем к ним присоединился и созданный Петром I буквально «на лету» молодой флот. В итоге под угрозой полного разгрома Швеция согласилась на Ништадский мирный договор, по которому земли Прибалтики — Ингерманландия, Эстляндоия, Лифляндия и часть Карелии навечно переходили к России.

Aleksandr Sobolev И? Еще раз - Россия никакую Прибалтику и тем более Финляндию не покупала!!! 😜 В Прибалтике России отошли части территорий современных Эстонии и Латвии! Литва - прибалтийская страна - в это число совсем не входила! А Финляндия возвращалась Швеции! А так же Россия выплатила компенсацию в 2 миллиона ефимок Швеции! КОМПЕНСАЦИЮ!!! 😜 Это есть Факт Исторический - документально подтвержденный подписанным договором! А некоторые тупые и необразованные дегенераты - все продолжают утверждать что Россия там что-то купила!!! КОМПЕНСАЦИЯ!! По сути репарации - выплатила Россия хоть и победила в войне! 😎